Россиянам порекомендовали провести расследование перед приобретением квартиры
За последний год участившиеся случаи, когда бывший продавец пытается через суд вернуть проданную квартиру, ссылаясь на то, что его якобы обманули мошенники, выросли на 15–20%.
Как пишет РБК, наиболее уязвимы покупатели, вернуть потраченные средства в таких спорах бывает крайне сложно. Под удар мошенников попадают не только пенсионеры, жертвы встречаются и среди людей моложе 50 лет.
Юрист Евгений Яшенков советует не занижать и не завышать условную (номинальную) цену в договоре купли‑продажи. Также рекомендуется изучить род деятельности продавца и проверить, нет ли в его адрес судебных исков или крупных долгов.
Риелтор Николай Зырянов отмечает, что справки из психоневрологического диспансера или медицинское освидетельствование не дают стопроцентной гарантии.
Полезно задать продавцу вопросы, ответы на которые сложно заранее подготовить. Например, спросить, какой налог ему придётся уплатить при продаже. Если человек не знает ответ, возможно, он сам не контролирует процесс и квартиру ему собираются «вернуть».
Также стоит насторожиться, если объявление составили грамотно, но продавец работает без риелтора — уточните, кто помогал с текстом. Наблюдайте за реакцией: чрезмерная нервозность или, наоборот, слишком спокойное поведение тоже могут быть сигналами риска.
Полностью исключить возможность «схем с пенсионерами» невозможно, но внимательная проверка снижает вероятность потерь.
