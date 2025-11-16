В МВД предупредили об использовании аферистами геоданных россиян

16 ноября 2025, 05:37

МВД: Аферисты внедрили использование геоданных россиян в схемы дистанционных хищений

Фото: iStock/rianAJackson

Мошенники могут использовать актуальные геоданные россиян, чтобы угрожать жертвам и обманывать их. Преступники устанавливают доверительные отношения через сайты знакомств, чтобы получить доступ к местоположению своей цели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.