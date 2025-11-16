Достижения.рф

В МВД предупредили об использовании аферистами геоданных россиян

МВД: Аферисты внедрили использование геоданных россиян в схемы дистанционных хищений
Фото: iStock/rianAJackson

Мошенники могут использовать актуальные геоданные россиян, чтобы угрожать жертвам и обманывать их. Преступники устанавливают доверительные отношения через сайты знакомств, чтобы получить доступ к местоположению своей цели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.



Информация, которую преступники добывают благодаря геоданным, позволяет им сделать свою ложь более правдоподобной. Так, например, когда злоумышленники связываются с гражданином РФ и притворяются сотрудниками силовых структур, им становится проще «показать», что они «знают все» о своей жертве.

Запугав собеседника, аферисты принуждают его к передаче различных сумм денег через курьеров или банковские переводы на подконтрольные им счета.

В МВД подчеркивают, что эти действия не несут прямой физической угрозы, но создают условия для причинения значительного материального ущерба.

Ведомство рекомендует гражданам соблюдать меры информационной безопасности и ограничивать доступ к своим геоданным в открытых источниках.

Мария Моисеева

