В МВД предупредили об использовании аферистами геоданных россиян
Мошенники могут использовать актуальные геоданные россиян, чтобы угрожать жертвам и обманывать их. Преступники устанавливают доверительные отношения через сайты знакомств, чтобы получить доступ к местоположению своей цели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
Информация, которую преступники добывают благодаря геоданным, позволяет им сделать свою ложь более правдоподобной. Так, например, когда злоумышленники связываются с гражданином РФ и притворяются сотрудниками силовых структур, им становится проще «показать», что они «знают все» о своей жертве.
Запугав собеседника, аферисты принуждают его к передаче различных сумм денег через курьеров или банковские переводы на подконтрольные им счета.
В МВД подчеркивают, что эти действия не несут прямой физической угрозы, но создают условия для причинения значительного материального ущерба.
Ведомство рекомендует гражданам соблюдать меры информационной безопасности и ограничивать доступ к своим геоданным в открытых источниках.
