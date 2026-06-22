Россиянам посоветовали, как справиться с воскресной тревогой перед рабочим понедельником
Психолог Столярова: воскресный стресс перед работой увеличивает риск инфаркта
Воскресный стресс в предвкушении рабочего понедельника истощает нервную систему и увеличивает риски возникновения инфарктов и инсультов. Об этом предупредила трансформационный психолог Юлия Столярова.
Так, по ее словам, после выходных допустимо легкое нежелание работать, однако оно должно проходить через час-два после начала рабочего дня. Если же воскресный вечер регулярно омрачается мыслями о работе, то это является тревожным симптомом.
«В субботу утром перед вами бесконечность свободы. В воскресенье вечером она сжимается до размеров будильника. Резкий контраст между "я никому ничего не должна" и "завтра двадцать задач" воспринимается мозгом как потеря контроля. При выгорании эти ресурсы истощены, и лимбическая система воспринимает возвращение как угрозу», — отметила Столярова в разговоре с RuNews24.ru.Она подчеркнула, что хронический стресс разрушает иммунитет, нарушает сон и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Эксперт посоветовала запланировать несколько задач на понедельник. Это даст ощущение определенности и снизит стресс. Кроме того, в выходные не стоит спать до обеда, поскольку сбитый циркадный ритм только усиливает тревогу, заключила Столярова.