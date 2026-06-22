Россиянам посоветовали, как справиться с воскресной тревогой перед рабочим понедельником

22 июня 2026, 17:36

Психолог Столярова: воскресный стресс перед работой увеличивает риск инфаркта

Фото: iStock/grinvalds

Воскресный стресс в предвкушении рабочего понедельника истощает нервную систему и увеличивает риски возникновения инфарктов и инсультов. Об этом предупредила трансформационный психолог Юлия Столярова.





Так, по ее словам, после выходных допустимо легкое нежелание работать, однако оно должно проходить через час-два после начала рабочего дня. Если же воскресный вечер регулярно омрачается мыслями о работе, то это является тревожным симптомом.





«В субботу утром перед вами бесконечность свободы. В воскресенье вечером она сжимается до размеров будильника. Резкий контраст между "я никому ничего не должна" и "завтра двадцать задач" воспринимается мозгом как потеря контроля. При выгорании эти ресурсы истощены, и лимбическая система воспринимает возвращение как угрозу», — отметила Столярова в разговоре с RuNews24.ru.