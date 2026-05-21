Стало известно, может ли работодатель вызвать работника из отпуска

21 мая 2026, 18:43

Юрист Рашина: возможность отзыва работника из отпуска предусмотрена законом

Нормы Трудового кодекса РФ не исключают отзыв сотрудника из отпуска при необходимости. Однако это происходит исключительно по желанию сотрудника. Об этом сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», юрист, директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина.





Она уточнила, что вовсе не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. Отзыв других сотрудников на работу может произойти только с согласия человека. Он также имеет право отказаться от этого.





«В случае если работник согласился на отзыв из отпуска, вышел на работу, его неиспользованные дни отпуска должны быть предоставлены по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединены к отпуску за следующий рабочий год», — отметила Рашина в разговоре с RT.

«Причем так можно поступать не только после смены, но и в обеденный перерыв, в выходные и праздничные дни, в отпуске и на больничном. Все это предназначено исключительно для отдыха и может быть использовано сотрудником по собственному усмотрению», — подчеркнула Шайдуллина.