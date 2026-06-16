Стало известно, могут ли никогда не работавшие россияне рассчитывать на пенсию
Российские граждане, у которых полностью отсутствует официальный трудовой стаж, сохраняют право на государственное пенсионное обеспечение. Им назначается социальная пенсия, текущий размер которой составляет 16,5 тысячи рублей.
Об этом сообщила директор программы ФМЦ по повышению финансовой грамотности Президентской академии Нина Гукасова в беседе с ТАСС. Эксперт пояснила, что отсутствие необходимых пенсионных коэффициентов (не менее 30) и страхового стажа (от 15 лет) не является основанием для отказа в выплатах.
Однако ключевым условием для получения социальной пенсии является достижение установленного законом возраста. Для мужского населения он составляет 69 лет, для женского — 64 года.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия у мужчин в России оказалась выше, чем у женщин. Подробности в нашем материале.
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