«Будут астрономическими»: россиянам рассказали, как изменятся цены на новогодние атрибуты
Аналитик Разуваев посоветовал россиянам начинать готовиться к Новому году
К Новому году из-за роста спроса существенно подорожают праздничные атрибуты, популярные подарки и продукты. Об этом предупредил финансовый аналитик Александр Разуваев.
По его словам, сейчас уже можно начинать покупать новогодний декор для дома, а также подарки, поскольку перед самим праздником цены на это «будут астрономическими».
«Ценники увеличиваются в зависимости от того, где продаются товары. Если брать магазины, то в них стоимость елок, декора и прочего ближе к главной ночи года растет на 20–30 процентов», — отметил Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что на рынках рост цен может быть совершенно непредсказуемым.
Кроме того, к Новому году из-за роста спроса подорожают красная икра, игристые вина и даже селёдка, заключил аналитик.
Тем временем стилист, телеведущий Владислав Лисовец рассказал «Газете.Ru», что в Новом 2026 году будет тренд на минималистичные, графичные елки, а также на «мимимишность».
«Если мы говорим про модную елку, то это все-таки больше геометрии в ней, больше цвета, и минимализм — это основные тренды. Но тренд на мимимишность тоже остается, потому что Новый год — это очень милый праздник, и, соответственно, в зависимости от образа жизни человека, наряжается ёлка», — пояснил эксперт.
По его словам, каждый может наряжать ёлку исходя из интерьера.