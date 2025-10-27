«Будут астрономическими»: россиянам рассказали, как изменятся цены на новогодние атрибуты

27 октября 2025, 20:34

Аналитик Разуваев посоветовал россиянам начинать готовиться к Новому году

Фото: iStock/Siarhei SHUNTSIKAU

К Новому году из-за роста спроса существенно подорожают праздничные атрибуты, популярные подарки и продукты. Об этом предупредил финансовый аналитик Александр Разуваев.





По его словам, сейчас уже можно начинать покупать новогодний декор для дома, а также подарки, поскольку перед самим праздником цены на это «будут астрономическими».





«Ценники увеличиваются в зависимости от того, где продаются товары. Если брать магазины, то в них стоимость елок, декора и прочего ближе к главной ночи года растет на 20–30 процентов», — отметил Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если мы говорим про модную елку, то это все-таки больше геометрии в ней, больше цвета, и минимализм — это основные тренды. Но тренд на мимимишность тоже остается, потому что Новый год — это очень милый праздник, и, соответственно, в зависимости от образа жизни человека, наряжается ёлка», — пояснил эксперт.