Цены на цитрусовые уже растут: килограмм мандаринов доходит до 915 рублей

18 октября 2025, 13:48

Мандарины в России к Новому году могут подорожать на 20%

Фото: Istock / Акулова Мария

В России уже фиксируется рост цен на мандарины, и к зимним праздникам они могут подорожать более чем на 20%. Об этом сообщает SHOT.