Цены на цитрусовые уже растут: килограмм мандаринов доходит до 915 рублей
В России уже фиксируется рост цен на мандарины, и к зимним праздникам они могут подорожать более чем на 20%. Об этом сообщает SHOT.
По данным аналитиков АТОЛ, средняя цена килограмма мандаринов сейчас составляет 224 рубля — на 3% выше, чем в прошлом году (217 рублей).
В магазинах Москвы и Подмосковья стоимость фруктов сильно различается: от 95 до 915 рублей за килограмм, в зависимости от сорта, страны происхождения и магазина. Самые дорогие — «бэйби» и цитрусовые из Азии, Южной Африки и Южной Америки, где сложная логистика и высокий спрос поднимают цену.
В регионах ситуация проще: например, абхазские мандарины в южных областях можно приобрести за 300 рублей за килограмм. Однако с приближением конца года цены на мандарины продолжают расти.
