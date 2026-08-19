Россиянам посоветовали не ждать горящих туров в Турцию предстоящей осенью

19 августа 2026, 16:16

Вице-президент РСТ Горин: горящих путевок в Турцию в бархатный сезон не будет

Фото: iStock/den-belitsky

Предстоящей осенью россиянам не стоит ждать горящих туров в Турцию. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.





В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что российским туристам будут по-прежнему доступны спецпредложения и раннее бронирование. А вот на распродажные предложения рассчитывать не стоит.





«Горячие туры были доступны несколько лет назад из-за переизбытка перевозок и предложений. А это прямые убытки туркомпаний, поэтому рынок научился не допускать большего объема предложений, который не востребован. Сейчас же спрос на Турцию выровнялся с предложением», — объяснил Горин.