Россиянам посоветовали не ждать горящих туров в Турцию предстоящей осенью
Вице-президент РСТ Горин: горящих путевок в Турцию в бархатный сезон не будет
Предстоящей осенью россиянам не стоит ждать горящих туров в Турцию. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что российским туристам будут по-прежнему доступны спецпредложения и раннее бронирование. А вот на распродажные предложения рассчитывать не стоит.
«Горячие туры были доступны несколько лет назад из-за переизбытка перевозок и предложений. А это прямые убытки туркомпаний, поэтому рынок научился не допускать большего объема предложений, который не востребован. Сейчас же спрос на Турцию выровнялся с предложением», — объяснил Горин.
Кроме того, операторы уже закрыли свои квоты в гостиницах и на рейсах на бархатный сезон. Места есть, однако они соответствуют предложению. При этом более бюджетные путевки в Турцию можно купить на октябрь. В этом месяце сезон в Турции продолжается, а туры стоят на 15-20% дешевле, чем в сентябре. Поездку Горин посоветовал планировать уже в августе.