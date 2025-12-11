Россиянам рассказали о возможных штрафах во время новогодгих праздников

11 декабря 2025, 23:28

Юрист Лукинова: за нелегальную елку грозит штраф до 500 тысяч рублей

Фото: iStock/Halfpoint

Начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова напомнила россиянам, что в новогодние праздники можно получить штрафы за нарушения общественного порядка, тишины, использования пиротехники, распития алкоголя в неположенных местах и за незаконную вырубку елок.





Она пояснила, что запуск салютов разрешён только в предназначенных для этого местах. Нарушение грозит назначением административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей.





«Незаконная рубка хвойных деревьев квалифицируется как нарушение лесного законодательства. Для граждан размер штрафа составляет от 3 до 4 тыс. рублей. Если причиненный ущерб оценивается как значительный, в отдельных случаях возможно и применение уголовной ответственности с суммой штрафа, достигающей 500 тыс. рублей», — добавила Лукинова в разговоре с «Известиями».

«Дело в том, что огни нарушают техническое восприятие транспортного средства, а значит, могут ввести в заблуждение других участников дорожного движения и создать аварийную ситуацию», — сказал эксперт «Москве 24».