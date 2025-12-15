В Подмосковье рассказали, как перевозить новогодние ёлки в транспорте
В Подмосковье открыли около 180 ёлочных базаров. В связи с этим Минтранс региона напомнил правила перевозки новогодних ёлок в общественном транспорте.
В автобусах пассажиры могут перевезти ёлку бесплатно, если сумма её длины, ширины и высоты не превышает 120 см. Если дерево больше — за перевозку нужно заплатить. При этом суммарные габариты ёлки не должны превышать 180 см.
Стоимость провоза крупной ёлки зависит от маршрута. В городском сообщении и в пригороде до 25 км перевозка стоит 63 рубля. На расстояние от 25 до 50 км — 126 рублей, свыше 50 км — 189 рублей. Если ёлка мешает посадке пассажиров, водитель может отказать в её перевозке.
В пригородных электричках пассажир может бесплатно перевезти одну ёлку, если сумма трёх измерений не превышает 180 см, а вес — 36 кг. Для более крупного дерева потребуется билет. Его стоимость составляет 120 рублей на маршрутах до 100 км и 240 рублей — на расстояние более 100 км.
В Минтрансе также напомнили, что перед поездкой ёлку нужно плотно упаковать и надежно зафиксировать, чтобы она не упала во время движения.
