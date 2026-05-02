Россиянам посоветовали положить часть сбережений в банковскую ячейку
Россиянам стоит положить часть сбережений в наличных деньгах в банковскую ячейку. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».
Юрист рекомендовал диверсифицировать финансовые ресурсы. Часть денег следует держать на банковских счетах, а часть — в виде наличных, чтобы создать резерв на случай неожиданных ситуаций.
По мнению эксперта, хранить значительные суммы дома рискованно, так как они могут быть утрачены в результате кражи, пожара или мошенничества. Хаминский подчеркнул, что оптимальный размер наличных средств должен покрывать непредвиденные расходы на несколько месяцев. Оставшуюся часть денег он советует хранить на банковских счетах.
