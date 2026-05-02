Россия стала лидером по самому низкому уровню безработицы среди стран G20

02 мая 2026, 07:03

По итогам первого квартала 2026 года Россия заняла первое место в G20 по самому низкому уровню безработицы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.





Согласно материалу, доля нетрудоустроенных граждан в России на конец марта составила 2,2 процента – столько же, сколько в конце прошлого года. Второе место в рейтинге заняла Мексика с результатом 2,4 процента. Третью строчку разделили Япония и Южная Корея, где уровень безработицы зафиксировали на отметке 2,7 процента.



