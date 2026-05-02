Выяснилось, может ли блогер рассчитывать на оплачиваемый больничный в России
Блогер может получить оплачиваемый больничный в РФ, если он участвует в системе обязательного социального страхования. Об этом рассказала ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
Она пояснила, что право на такой больничный имеют лишь застрахованные лица, за которых платят страховые взносы. Это может делать работодатель, либо сам блогер, если он является индивидуальным предпринимателем или занимается частной практикой.
Голубева напомнила, что с 2026 года (в рамках эксперимента) этот механизм распространили и на самозанятых, применяющих налог на профессиональный доход. Они могут добровольно уплачивать взносы в Социальный фонд на случай болезни, травмы или необходимости ухода за членом семьи. Размер взносов зависит от выбранного уровня страхового покрытия, а сумма пособия — от продолжительности участия в системе и страхового стажа.
Ранее россиянам объяснили, безопасно ли покупать корм для животных на маркетплейсах.
Читайте также: