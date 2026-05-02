Россиянам раскрыли, насколько опасно покупать корм для питомцев на маркетплейсах

02 мая 2026, 04:10

Фоменко: Покупать корм для животных на маркетплейсах можно, а ветпрепараты — опасно

Россиянам объяснили, безопасно ли покупать корм для животных на маркетплейсах. Своим профессиональным мнением по этому вопросу поделилась с «Газетой.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.





Она указала, что большинство страхов покупателей связаны с мифами и непониманием работы интернет-площадок. На маркетплейсах продаются те же бренды, что в обычных магазинах. Крупные площадки активно борются с недобросовестными продавцами: проверяют документы на «оригинальность» и блокируют подозрительные аккаунты.





«Влажные корма и деликатесы требуют специальной упаковки и быстрой доставки, которые обеспечивают крупные площадки, поэтому маркетплейсы — отличная альтернатива зоомагазинам», — поделилась с «Газетой.Ru» Фоменко.