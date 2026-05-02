Россиянам раскрыли, насколько опасно покупать корм для питомцев на маркетплейсах

Фоменко: Покупать корм для животных на маркетплейсах можно, а ветпрепараты — опасно
Россиянам объяснили, безопасно ли покупать корм для животных на маркетплейсах. Своим профессиональным мнением по этому вопросу поделилась с «Газетой.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
Она указала, что большинство страхов покупателей связаны с мифами и непониманием работы интернет-площадок. На маркетплейсах продаются те же бренды, что в обычных магазинах. Крупные площадки активно борются с недобросовестными продавцами: проверяют документы на «оригинальность» и блокируют подозрительные аккаунты.
Полностью просроченные товары редки, хотя отдельные партии с небольшим запасом срока годности попадаются. Подделки чаще встречаются у неизвестных или слишком дешёвых продавцов. Даже в этом случае переживать не стоит — большинство известных платформ обещают гарантию возврата и защиту платежей. Если товар не соответствует описанию или испорчен, покупатель может обменять продукт.
«Влажные корма и деликатесы требуют специальной упаковки и быстрой доставки, которые обеспечивают крупные площадки, поэтому маркетплейсы — отличная альтернатива зоомагазинам», — поделилась с «Газетой.Ru» Фоменко.Чтобы купить хороший продукт, стоит всегда смотреть на сроки, читать отзывы и выбирать проверенных продавцов. Значок «оригинал» также является важным показателем качества. При этом ветеринарные препараты для животных на маркетплейсах лучше не заказывать: наткнуться на фальшивку очень легко, поэтому подобрать нужный товар намного сложнее.