Врачи назвали безобидный симптом, который может быть признаком рака
Вздутие живота, часто встречающееся во время новогодних праздников из-за переедания, может сигнализировать о тяжелых заболеваниях. Об этом сообщает издание The Sun.
У женщин этот симптом может быть связан с раком яичников, пищевой непереносимостью или опухолями, подчеркнул врач общей практики Дональд Грант. По словам специалиста, такое состояние также может указывать на болезнь Крона или дивертикулит. Однако вздутие живота должно вызывать тревогу только в случае, если оно сохраняется на протяжении двух-трех недель.
Во время новогодних праздников медики советуют не переедать, так как жирная, сладкая и соленая еда создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Также рекомендуется пить больше воды, поскольку алкоголь способствует обезвоживанию.
