В России хотят вернуть талоны на еду

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В Госдуме поддержали идею о распространении по всей России талонов на еду. Он этом сообщает RTVI.
Ранее 12 декабря губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал введение в регионе со следующего года продуктовых социальных карт. С помощью них «незащищенные категории граждан» смогут приобретать необходимый набор продуктов.
Идею высоко оценил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что в случае реализации инициативы у людей, испытывающих нужду, всегда будет понимание, что они обеспечены минимумом продуктовых товаров, необходимых для жизни. После депутат предложил распространить внедрение таких социальных карт по всей России.
Правозащитник Дмитрий Янин в беседе с «МК» заявил, что предложение Аксакова позволит оказать помощь 18 миллионам россиян, живущим бедно. При этом, если каждому нуждающемуся ежемесячно выделять по три тысячи рублей на еду, то годовые расходы составили бы порядка 720 млрд рублей, что посильно для бюджета страны.
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Идею высоко оценил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что в случае реализации инициативы у людей, испытывающих нужду, всегда будет понимание, что они обеспечены минимумом продуктовых товаров, необходимых для жизни. После депутат предложил распространить внедрение таких социальных карт по всей России.
Правозащитник Дмитрий Янин в беседе с «МК» заявил, что предложение Аксакова позволит оказать помощь 18 миллионам россиян, живущим бедно. При этом, если каждому нуждающемуся ежемесячно выделять по три тысячи рублей на еду, то годовые расходы составили бы порядка 720 млрд рублей, что посильно для бюджета страны.
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Анастасия Чинкова