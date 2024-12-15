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В России хотят вернуть талоны на еду

Депутат Аксаков предложил распространить по всей РФ продуктовые социальные карты
Фото: iStock/Minerva Studio

Фото: iStock/Minerva Studio

В Госдуме поддержали идею о распространении по всей России талонов на еду. Он этом сообщает RTVI.
Ранее 12 декабря губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал введение в регионе со следующего года продуктовых социальных карт. С помощью них «незащищенные категории граждан» смогут приобретать необходимый набор продуктов.

Идею высоко оценил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что в случае реализации инициативы у людей, испытывающих нужду, всегда будет понимание, что они обеспечены минимумом продуктовых товаров, необходимых для жизни. После депутат предложил распространить внедрение таких социальных карт по всей России.



Правозащитник Дмитрий Янин в беседе с «МК» заявил, что предложение Аксакова позволит оказать помощь 18 миллионам россиян, живущим бедно. При этом, если каждому нуждающемуся ежемесячно выделять по три тысячи рублей на еду, то годовые расходы составили бы порядка 720 млрд рублей, что посильно для бюджета страны.

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«Зима в Москве»: столица увидит 170 ледовых балетов
В рамках проекта «Зима в Москве» в столице покажут 170 ледовых балетов
15 декабря 2024, 18:59

Фото: istockphoto/SergeyNivens

В рамках проведения культурного проекта «Зима в Москве» москвичи и гости столицы смогут посетить 170 ледовых балетов. Шоу идет параллельно с открытием популярного фестиваля «Путешествие в Рождество».
Посетить спектакли можно на пяти катках фестиваля «Московские сезоны», расположенных в центре Москвы, в районах Теплый Стан, Марьино, Коптево и Южное Медведково, передаёт слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной официальный портал правительства и мэра Москвы.

Авторы и режиссеры ледовых представлений — легенды российского фигурного катания и слава отечественного спорта: Татьяна Навка, Евгений Плющенко и Петр Чернышев. Каждый спектакль длится не менее 45 минут. Зрители смогут увидеть спектакли «Щелкунчик», «Золушка», «Золотой ключик», «Царевна-лягушка».

На площади Революции установлены трибуны на 800 человек, в других зонах предусмотрено размещение от 150 до 400 зрителей.
Вход на ледовые шоу на окружных катках будет бесплатным, для посещения балета на площади Революции потребуется приобрести билет.

Проект «Зима в Москве» - одно из главных событий сезона, он объединяет разнообразные развлечения с 1 декабря по 28 февраля, от катания на лыжах и коньках до посещения ледовых шоу и благотворительных акций.

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Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины в пытках
Депутат Рады Дубинский обвинил экс-генпрокурора Костина в пытках
15 декабря 2024, 18:55

Фото: iStock/nito100

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, обвинил экс-генпрокурора Украины Андрея Костина в том, что он покрывал пытки незаконно задержанных в лагере СБУ. Об этом нардеп написал в своём Telegram-канале.
Дубинский подчеркнул, что обратился к юристам с просьбой подготовить детальное описание причастности Костина к созданию и функционированию концлагеря «Спортзал», который находится в самом центре Киева.

Ранее в ноябре депутат сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году располагался концлагерь для внесудебных допросов и пыток. По его сведениям, с февраля по ноябрь 2022 года через него прошли свыше 300 человек.

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#сбу
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Официально ушедший из России концерн BMW снова запатентовал автомобиль в стране
15 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/ByoungJoo

Официально покинувший российский рынок концерн BMW снова запатентовал свои автомобили в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что летом этого года немецкий автопроизводитель подал заявку на патент одного из концепт-каров в России. Он был зарегистрирован в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности 3 декабря.

Предполагается, что речь идёт об автомобиле, который был представлен в мае на конкурсе элегантности Villa d'Este. Машина оснащена двигателем V8, в основе которого лежит модификация M8 Competition.

Ранее в ноябре руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер заявлял, что немецкие автоконцерны Mercedes и BMW могут вернуться на рынок России уже в 2025 году. Причиной такого решения стали высокие потери брендов из-за санкций и экспансии на освободившийся китайский рынок.

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Патриарх Кирилл: богатые люди должны понимать, что их состояние — дар божий
15 декабря 2024, 16:30

Патриарх Кирилл (Фото: kremlin.ru)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что богатые и обеспеченные люди должны понимать, что их положение является не просто результатом трудов, но и божьим даром. Патриарх призвал научиться разделять материальные блага с иными людьми, сообщило агентство РИА Новости.
Во время проповеди в день памяти пророка Аввакума в храме Воскресения Словущего в Марьинском парке Москвы Патриарх Кирилл обратил внимание, что состояние не должно подрывать нравственную и духовную жизнь, ему стоит служить спасению.

«А для того, чтобы было так всегда, свое богатство нужно разделять с другими», — уточнил глава Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх всея Руси подчеркнул, что народ должен видеть нуждающихся в помощи, людям стоит протягивать им руку помощи по зову собственной совести.

Патриарх Кирилл добавил, что материальные ценности существуют не для того, чтобы кто-то «на Ferrari ездил и все время в каких-нибудь заграничных курортах отдыхал». Глава РПЦ сказал, что Бог даёт деньги не для подобного.

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#патриарх кирилл
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Украинский шеф-повар и ресторатор устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре
15 декабря 2024, 15:37

Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре. Об этом пишет местное издание «Апостроф», публикуя соответствующие фотографии из храма.
Клопотенко отметил, что ранее, когда лавра находилась под УПЦ (каноническая Украинская православная церковь), он мог только мечтать о том, чтобы устроить кулинарное шоу в Трапезной. Теперь же он свободно снимает рождественский эпизод своей передачи о блюдах украинской кухни.

В украинских соцсетях верующие раскритиковали шеф-повара. Однако в ответ он назвал их «зашоренными» и подчеркнул, что «готовить в трапезной – это не предавать своё государство».

В пресс-службе Ровненской епархии УПЦ также подвергли критике случившееся. Там отметили, что в Трапезном храме лавры сейчас происходит «всё, что угодно», кроме богослужений. А также добавили, что храм является местом для духовного роста, он посвящён молитве, а не служит площадкой для развлекательных шоу.

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#православие
#храм
#кулинария
#шоу
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Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел ВСУ ₽1,3 млрд за счёт бизнеса в РФ
Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд руб
15 декабря 2024, 15:24

Фото: iStock/Coprid

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits профинансировал ВСУ и входящие в их состав националистические подразделения за счёт бизнеса в России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Отмечается, что летом этого года в отношении основателя холдинга было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма за предоставление украинской армии средств, полученных от экономической деятельности в России.

Ранее в Следственном комитете сообщили об открытии дела против владельца компании-производителя Евгения Черняка. Его обвинили в финансировании ВСУ для осуществления террористической деятельности в России. Также известно, что летом 2023 года он приобрел и поставил бойцам армии Украины товары для ведения боевых действий.

Напомним, что Черняк – украинский бизнесмен, владелец предприятий по производству алкогольных напитков, в том числе водки «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

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#всу
#финансирование
#россия
#украина
#бизнес
#алкоголь
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Лидеры WorldSkills арестованы по обвинению в хищении 130 миллионов рублей
15 декабря 2024, 14:31

Фото: istockphoto/undefined undefined

Бывшие руководители российского представительства международного проекта WorldSkills арестованы. Их обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных на национальный проект «Демография».
Информацию сообщил журналистам ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Он пояснил, что в мае текущего года министерством внутренних дел совместно с ФСБ России было зафиксировано хищение государственных средств на сумму более 130 миллионов рублей. Средства были выделены автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках национального проекта «Демография».

К ответственности привлечены административный директор АНО WorldSkills и директор дивизиона Агентства стратегических инициатив.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия участвует в них с 2012 года. В марте 2022 года членство России в WorldSkills International было приостановлено, однако были продолжены внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», которое было создано в 2020 году.

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#worldskills
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#фсб
#worldskills russia
#демография
#соревнования
#рф
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Лучшие спортсмены выступили в Дубне в гала-шоу Ильи Авербуха
15 декабря 2024, 14:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Знаменитый фигурист и тренер, чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух представил своё гала-шоу «Чемпионы» жителям подмосковной Дубны. В программе участвовали Алексей Ягудин, Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие именитые спортсмены.
Знаменитые атлеты порадовали своим искусством и по-прежнему отменной физической формой жителей городского округа. Более четырёх тысяч дубненцев посетили ледовое представление от звёзд фигурного катания в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Шоу состоялось на новом сезонном катке, который в этом году разместили на Молодёжной поляне. Морозная погода не испугала зрителей, места на трибунах, установленных специально для этого мероприятия дубненцы занимали заранее. Волонтеры Дубны согревали зрителей горячим чаем и угощениями.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

«Я очень рад, что мы открываем сезон здесь, у вас. И очень рад, что на этом катке мы первые: счастье, что он есть в вашем городе», — сказал Илья Авербух, обращаясь к гостям праздника.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Шоу было действительно зрелищным, дубненцы очень тепло приняли фигуристов и поддерживали каждое выступление громкими овациями.

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#дубна
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#шоу
#волонтеры
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Половина россиян отказалась от телевизора в новогоднюю ночь
Опрос: Около половины россиян не планируют смотреть новогодние шоу
15 декабря 2024, 13:11

Фото: istockphoto/SeventyFour

Традиция просмотра новогодних «голубых огоньков» теряет популярность с каждым годом. Новый 2025 год встретит у телевизора только каждый десятый россиянин.
Соответствующие результаты сервиса Superjob приводит РБК. Согласно исследованию, 10% граждан страны первые минуты (а кто покрепче — и часы) после боя курантов проведут за просмотром новогодних развлекательных шоу. Около трети россиян оставят программу в качестве фона для застолья. А 47% жителей страны вообще откажутся от телевизора, предпочтя ему живое человеческое общение.

Наиболее желанными артистами в телевизионном эфире для россиян будут Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Анна Асти и участники шоу «Голос» Дина Зарипова и Сергей Волчков. Эксперты в сфере масс-медиа отмечают, что с каждым годом традиция проводить новогоднюю ночь у экрана телевизора слабеет. Например, в декабре 2023 года о нежелании смотреть развлекательные шоу в новогоднюю ночь заявляли 45% россиян.

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#шоу
#киркоров
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