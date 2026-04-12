Россиянам посоветовали воздержаться от одной пасхальной традиции
Специалист по этикету Екатерина Богачева призвала россиян воздержаться от рассылки картинок на Пасху в социальных сетях или мессенджерах. Об этом она сообщила изданию «Говорит Москва».
С точки зрения этикета это не совсем корректно, так как пользователи обычно отправляют только картинку, не добавляя никаких личных пожеланий. Богачева отметила, что такие сообщения можно рассматривать как спам.
Эксперт рекомендовала поздравлять близких с Пасхой лично, подбирая слова, которые будут уместны для каждого конкретного человека. Это поможет создать атмосферу тепла и искренности в общении. Если же нет возможности встретиться лично, она посоветовала позвонить или записать видеопоздравление.
