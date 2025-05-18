Россиянам пояснили, в каких случаях в паспорте не требуется роспись

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Прочерк вместо подписи в российском паспорте разрешено ставить только гражданам, которые физически не способны её прописать. Об этом говорится в материалах главного управления по вопросам миграции МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», — сообщили в МВД.В российском законодательстве отсутствует чёткое определение «подписи», однако на практике она включает ФИО владельца и уникальный росчерк. Подпись в паспорте, расположенная на второй странице, служит для подтверждения данных и идентификации личности.
В МВД также уточнили, что изменение подписи (например, из-за естественных изменений почерка) не требует переоформления документа.
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