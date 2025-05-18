В Москве арестовали экс-главу Binance в СНГ Смеркиса

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Сооснователь крипто-игры Blum для Telegram Владимир Смеркис арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Смеркис, ранее занимавшийся развитием биржи Binance в СНГ, был заключён под стражу 16 мая. По данным канала, арест может быть связан с проектами 2017–2018 годов (The Token Fund и Tokenbox), где клиенты потеряли не менее 15 млн долларов.
Крипто-игра Blum, запущенная после ухода Смеркиса из Binance, позиционировалась как аналог Hamster Kombat. Пользователям обещали заработок через внутриигровые токены, требовалось всего лишь «играть».
Однако обещанный запуск токена так и не состоялся, а накануне ареста Смеркиса 16 мая появилась информация, что он покинул свой пост.
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Крипто-игра Blum, запущенная после ухода Смеркиса из Binance, позиционировалась как аналог Hamster Kombat. Пользователям обещали заработок через внутриигровые токены, требовалось всего лишь «играть».
Однако обещанный запуск токена так и не состоялся, а накануне ареста Смеркиса 16 мая появилась информация, что он покинул свой пост.
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Мария Моисеева