Стал известен неожиданный победитель конкурса «Евровидение-2025»

Йоханнес Пич (Фото: Instagram* @johannesjjpietsch)
Представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025», прошедшего в швейцарском Базеле. С композицией «Wasted Love», сочетающей поп-музыку, оперные элементы и электронику, он набрал наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.
Вскоре после объявления результатов одна из ведущих Евровидения 2025 года, Хейзел Брюггер, выложила в соцсетях поздравительное фото, на котором Йоханнес шокировано держит награду.
Второе место заняла 24-летняя певица Юваль Рафаэль от Израиля («New Day Will Rise»), третье — эстонский исполнитель Томми Кэш («Espresso Macchiato»).
Выступление Пича получило признание за оригинальный жанровый синтез и вокальную мощь. Представитель от Австрии впервые с 2014 года выиграл конкурс. Тогда победителем стал певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст.
Россия, как и в предыдущие несколько лет, не принимала участия в конкурсе.
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Эллисон Хейзел Брюггер и Йоханнес Пич (Фото: Instagram* @hazelsgonnahaze)
Второе место заняла 24-летняя певица Юваль Рафаэль от Израиля («New Day Will Rise»), третье — эстонский исполнитель Томми Кэш («Espresso Macchiato»).
Выступление Пича получило признание за оригинальный жанровый синтез и вокальную мощь. Представитель от Австрии впервые с 2014 года выиграл конкурс. Тогда победителем стал певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст.
Финальная таблица результатов «Евровидение-2025» (Фото: кадр из трансляции «Евровидение-2025»)
Россия, как и в предыдущие несколько лет, не принимала участия в конкурсе.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева