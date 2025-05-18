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Стал известен неожиданный победитель конкурса «Евровидение-2025»

Австрийский певец Йоханнес Питч выиграл на конкурсе «Евровидение-2025» в Базеле
Йоханнес Пич (Фото: Instagram* @johannesjjpietsch)

Йоханнес Пич (Фото: Instagram* @johannesjjpietsch)

Представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025», прошедшего в швейцарском Базеле. С композицией «Wasted Love», сочетающей поп-музыку, оперные элементы и электронику, он набрал наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.
Вскоре после объявления результатов одна из ведущих Евровидения 2025 года, Хейзел Брюггер, выложила в соцсетях поздравительное фото, на котором Йоханнес шокировано держит награду.

Эллисон Хейзел Брюггер и Йоханнес Пич (Фото: Instagram* @hazelsgonnahaze)

Второе место заняла 24-летняя певица Юваль Рафаэль от Израиля («New Day Will Rise»), третье — эстонский исполнитель Томми Кэш («Espresso Macchiato»).

Выступление Пича получило признание за оригинальный жанровый синтез и вокальную мощь. Представитель от Австрии впервые с 2014 года выиграл конкурс. Тогда победителем стал певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст.

Финальная таблица результатов «Евровидение-2025» (Фото: кадр из трансляции «Евровидение-2025»)

Россия, как и в предыдущие несколько лет, не принимала участия в конкурсе.

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«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?

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«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?
Маша Распутина раскрыла, почему не расписалась с Захаровым за 25 лет совместной жизни
18 мая 2025, 01:29

Маша Распутина (Фото: кадр видео Instagram* @ masharasputina_official)

Маша Распутина раскрыла, почему не вышла замуж за Виктора Захарова после 25 лет вместе. В откровенном интервью на телеканале НТВ певица поделилась, как требовательность и ревность в отношениях влияют на их гражданский брак.
61-летняя звезда хита «Играй, музыкант» стала гостьей шоу «Секрет на миллион», где вместе с командой отвечала на вопросы Леры Кудрявцевой.

Маша удивила тем, что дома ласково зовет Виктора Естафичем, но сама порой превращается в его глазах в требовательную «мымру», громко указывая, что надо делать.

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«Я его ласково Естафичем, а он называет мымрой. Вы знали, что женщины с возрастом превращаются в мымр? Как это не странно, но в быту я очень требовательная и иногда забываю, что это мой муж. Нет бы с ним быть поласковее, вместо этого начинаю его перекашивать. Начинаю громогласно говорить: зачем ты туда пошел, зачем ты это взял», — призналась она.
Маша Распутина и Виктор Захаров (Фото: Instagram*@ masharasputina_official)

Виктор, по ее словам, терпеливо молчит, хотя жить с такими придирками непросто. Распутина сама удивляется его выдержке. Однако и у Захарова есть черты, которые понравятся далеко не каждой женщине. Так, например, он временами очень сильно ревнует.

Распутина вспомнила, как любимый однажды разбил камеру журналиста — за «флирт» и тайные съемки.

«Виктор ревновал и чуть в морду не дал. Подходит к нам журналюга лысый, а он еще и снимал меня. Муж увидел, что меня украдкой снимают… он взял его так решительно, фотоаппарат разбил. Тот журналист еще и глазки строил», — пояснила звезда.
Маша Распутина (Фото: кадр видео Instagram* @ masharasputina_official)

Несмотря на 25 лет отношений, пара так и не расписалась, считая, что штамп в паспорте ничего не изменит. Оба полностью довольны гражданским браком, и в их отношениях до сих пор хватает романтики и необычных ухаживаний.

Также артистка раскрыла, что одна из самых болезненных тем для нее — сложности отношений со своими детьми. Со старшей дочерью проблем нет, в отличие от младшей. С последней бывает трудно совладать из-за особенностей характера.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
#певица
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#захарова
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Сергей Лазарев похвастался милым поступком сына: «Сам испек папе блинов»
Сергей Лазарев рассказал, что сын сам приготовил ему завтрак
17 мая 2025, 22:20

Сергей Лазарев (Фото: Инстаграм* @lazarevsergey)

Певец Сергей Лазарев в очередной раз похвастался кулинарными навыками своего сына Никиты. В личном блоге он опубликовал видео с наследником.
Исполнитель хита «В самое сердце» ночью вернулся с гастролей и удивился, насколько заботливым оказался его 10-летний сын.

«Ну, чтобы вы понимали! Папа ночью вернулся с гастролей! Утром проснулся, а сын сам испек папе блинов», — обратил внимание Сергей Лазарев.

На видеозаписи Никита стоял возле стола со своим кулинарным творением и улыбался.

Напомним, певец воспитывает двух детей. Сын Никита родился в 2014 году, а дочь Анна появилась на свет в 2018 году.

Ранее в специальном выпуске популярного шоу «Маска» Сергей Лазарев, ставший главным судьей, не смог сдержать эмоций, когда узнал под маской Ангела свою маму, Валентину Викторовну.

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#певец
#блины
#артист
#дети
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Алана Мамаева случайно проговорилась об истинной причине развода Марии Погребняк
Мамаева проговорилась, что Погребняк разошлась с мужем из-за его измен
17 мая 2025, 21:25

Мария Погребняк и Алана Мамаева (фото: Telegram @Mariapogas)

Алана Мамаева и Мария Погребняк стали гостями YouTube-шоу Карины Нигай «Сплетница». Девушки прошлись по молодой жене Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой, поговорили о непростой ситуации в семье Агаты Муцениеце, но в какой-то момент одна из них случайно выдала тайну другой.
В момент обсуждения измен рэпера Натана супруге, Мамаева случайно проговорилась, что Мария Погребняк ушла от мужа-футболиста из-за его неверности.

Именно такую версию выдвигали поклонники блогера, но она тщательно скрывала истинные причины расставания с супругом Павлом Погребняком, от которого родила троих сыновей: Артёма 2007 года рождения, Павла и Алексея 2009 и 2011 годов рождения соответственно.

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#отношения
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#блогер
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#артист
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Вика Цыганова возмущена регистрацией товарного знака Oxxxymiron*: «По нему тюрьма плачет»
Вика Цыганова раскритиковала регистрацию брэнда Оксимирона* в Роспатенте
17 мая 2025, 21:13

Oxxxymiron*/ Мирон Федоров*(Фото: РИА Новости)

Недавно рэпер Оксимирон* получил положительный ответ от Роспатента, куда еще год назад подавал заявку на регистрацию товарного знака. Теперь Мирон Федоров* может производить под брэндом Oxxxymiron компакт-диски, брелоки, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, а еще выпускать музыкальную продукцию, проводить мастер-классы, создавать фильмы и шоу-программы.
Такие возможности, открывшиеся для недавно обвиненного в растлении несовершеннолетних, возмутили певицу Вику Цыганову.

«Хочется, чтобы подобные личности навсегда забыли о существовании России. Он гражданин Великобритании — пусть и дальше сидит в Лондоне и растлевает британскую молодежь. Нам такие точно не нужны», — откровенничала исполнительница в своих соцсетях.

Еще Цыганова подчеркнула, что у нее «вызывает вопросы деятельность Роспатента», который позволяет зарегистрировать торговую марку признанному иноагентом Мирону*. Сам рэпер сообщения о регистрации брэнда еще не прокомментировал.

«Какие заработки в России.. по нему тюрьма плачет — он, судя по всему, детей насиловал..», — заключила Вика.

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«По стране пошел слух, что я погибла»: актриса Наталья Варлей могла умереть на съемках «Вия»
Актриса Наталья Варлей почти погибла на съемках «Вия»
17 мая 2025, 20:53

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Звезда фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Наталья Варлей на съемках одного из фильмов могла умереть, сообщила Экспресс газета.
На съемках картины «Вий» Варлей, исполнявшая роль Панночки, чуть не рассталась с жизнью, когда она сорвалась с 15-метровой высоты.

Однако артистке помог Леонид Куравлев, игравший Хому Брута. Артист поймал Наталью, но сам пострадал — он травмировал голову и сломал руку. Варлей же отделалась лишь ссадинами и испугом. Однако после завершения съемок звезда Варлей буквально слегла, и ей понадобилось несколько месяцев на восстановление.

«Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась, летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал. Проявил, можно сказать, чудеса циркового партнерства. Со мной ничего не произошло, а по стране пошел слух, что я погибла…» — откровенничала актриса.

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