Лена Перминова появилась с Тарасом Романовым на красной дорожке Каннского фестиваля, обойдя запрет на «голые» платья

Лена Перминова (Фото: Instagram* @lenaperminova)
Модель Лена Перминова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля с бойфрендом Тарасом Романовым. Бывшая возлюбленная бизнесмена Александра Лебедева не первый раз посещает мероприятия с 28-летним избранником, вот и на этот раз поразила публику. Модель выбрала смелый полупрозрачный наряд, обойдя запрет на «голые» платья.
На этот раз организаторы решили ограничить знаменитостей в выборе одежды. Слишком много необычных и вызывающих нарядов стало в последнее время — и людей словно больше заботит внешность звезд, а не событие, в честь которого они собираются.
Перминова выбрала элегантное платье с открытыми плечами и просвечивающим низом, дополнив его бриллиантовыми перчатками и колье. Тарас надел классический смокинг, украсив образ серьгами. Фотографии с дорожки выложили в Telegram-канале «StarHit».
При этом что Перминова, что Романов впервые появились на красной дорожке Каннского фестиваля. Возможно, именно стало причиной небольшого конфуза: в фотобанк Getty Images Тараса ошибочно занесли как американского актера и модель Мэттью Грея Гублера.
Разница в возрасте у них значительная — коллеге Романова из США уже 45 лет. Но, видимо, фотографы увидели определенную «схожесть» в лице и прическах, вот и допустили ошибку.
Читайте также:
Лена Перминова воссоединилась с бывшим возлюбленным по особенному поводу
«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?
Стал известен неожиданный победитель конкурса «Евровидение-2025»
Лена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @lenaperminova)
«Из соображений приличия нагота запрещена на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля. Команды, курирующие фестиваль, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — передавало издание Daily Mail неделю назад.Лена же выбрала наряд, который соответствовал нормам, но явно приковывал к себе внимание. Она гармонично смотрелась с Романовым в черных нарядах.
Перминова выбрала элегантное платье с открытыми плечами и просвечивающим низом, дополнив его бриллиантовыми перчатками и колье. Тарас надел классический смокинг, украсив образ серьгами. Фотографии с дорожки выложили в Telegram-канале «StarHit».
При этом что Перминова, что Романов впервые появились на красной дорожке Каннского фестиваля. Возможно, именно стало причиной небольшого конфуза: в фотобанк Getty Images Тараса ошибочно занесли как американского актера и модель Мэттью Грея Гублера.
Мэттью Грей Гублер (Фото: Instagram* @gublergram)
Разница в возрасте у них значительная — коллеге Романова из США уже 45 лет. Но, видимо, фотографы увидели определенную «схожесть» в лице и прическах, вот и допустили ошибку.
Читайте также:
Лена Перминова воссоединилась с бывшим возлюбленным по особенному поводу
«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?
Стал известен неожиданный победитель конкурса «Евровидение-2025»
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева