Стало известно, сколько формируется защита после прививки от гриппа

18 сентября 2026, 15:34

Врач Утешева: защита после прививки от гриппа формируется через две недели

Фото: iStock/Inside Creative House

В большинстве случаев после прививки от гриппа человек может сразу вернуться к привычному образу жизни, а популярные ограничения, бытующие в обществе, чаще всего оказываются не более чем мифами. Тем не менее существует несколько физиологически обоснованных нюансов поведения в первые двое суток после вакцинации, о чем в беседе с RT рассказала врач-педиатр клиники «Атрибьют» Дарья Утешева.





Специалист подчеркнула, что сразу после прививки не стоит покидать медицинское учреждение из соображений безопасности. При вакцинации действует стандартное правило наблюдения в течение пятнадцати минут после любой инъекции. Тяжёлые системные аллергические реакции, включая анафилаксию, случаются крайне редко, однако почти всегда развиваются именно в первые минуты после введения препарата. Нахождение рядом с медицинским персоналом позволяет вовремя купировать нежелательную реакцию.



По словам Утешевой, дети переносят вакцинацию от гриппа преимущественно легко и без осложнений. У детей младшего возраста реакция действительно может быть более выраженной, чем у взрослых: их иммунная система чаще всего сталкивается с антигенами вируса впервые в жизни и потому формирует яркий первичный ответ. Чаще всего это проявляется кратковременной температурой, капризностью, сонливостью или припухлостью в месте укола. Такие реакции являются нормальными после вакцинации и полностью проходят самостоятельно за один-два дня.



Эксперт предостерегла от интенсивного растирания, расчёсывания или глубокого массажа плеча сразу после процедуры. Механическое воздействие дополнительно травмирует ткани, усиливает локальный отёк и провоцирует подкожные микрокровоизлияния. Если плечо ноет, безопаснее приложить прохладный компресс и дать мышце покой, пояснила она. Пить нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол заранее, до появления реальных симптомов, также нецелесообразно.



Кроме того, Утешева посоветовала не злоупотреблять спиртными напитками в первые сутки после вакцинации: алкоголь в больших дозах подавляет звенья врождённого и адаптивного иммунитета, провоцирует обезвоживание и усиливает интоксикацию. Изнуряющие силовые тренировки, спринты и интенсивные функциональные комплексы в день вакцинации лучше отложить.





«Пиковые нагрузки на дельтовидную мышцу усиливают локальную болезненность, а переутомление мешает организму распределять ресурсы на производство антител. При этом лёгкая и умеренная активность — прогулки, спокойная растяжка или езда на велосипеде в комфортном темпе разрешена и даже может способствовать полноценному иммунному ответу», — отметила врач.