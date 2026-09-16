В Коломне стартовала вакцинация жителей от гриппа

16 сентября 2026, 17:36

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

Поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Коломенской больницы начали вакцинацию жителей против гриппа. Первая партия препаратов уже поступила в медицинские учреждения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Врач-эпидемиолог Коломенской больницы Екатерина Кривощапова рассказала, что к вакцинации населения против гриппа готовы как взрослые, так и детские поликлиники.



«В этом году для пациентов снова будут доступны разные форматы: привиться можно будет в больнице, взрослые смогут вакцинироваться в выездных прививочных пунктах, дети — организованно в саду или школе», — отметила она.