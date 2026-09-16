В Коломне стартовала вакцинация жителей от гриппа
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Коломенской больницы начали вакцинацию жителей против гриппа. Первая партия препаратов уже поступила в медицинские учреждения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врач-эпидемиолог Коломенской больницы Екатерина Кривощапова рассказала, что к вакцинации населения против гриппа готовы как взрослые, так и детские поликлиники.
«В этом году для пациентов снова будут доступны разные форматы: привиться можно будет в больнице, взрослые смогут вакцинироваться в выездных прививочных пунктах, дети — организованно в саду или школе», — отметила она.По ее словам, организму требуется две-три недели для формирования иммунитета, поэтому наиболее подходящее время для вакцинации — сентябрь и октябрь. Врачи в первую очередь рекомендуют прививку людям из групп риска.
В их числе медработники, сотрудники образовательных учреждений, жители старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, работники транспорта и сферы обслуживания, дети, посещающие детские сады и школы, а также студенты.
Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику, амбулаторию или ФАП по месту жительства. Записаться можно через личный кабинет портала «Здоровье» или «Добродел Здоровье», по номеру 122 и в инфоматах.