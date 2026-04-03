Россиянам предложили покупать пенсионные баллы
Граждане России могут докупать себе пенсионные баллы и стаж для увеличения размера пенсии после начала ее выплаты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила сенатор, бывшая глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
В 2026 году минимальный взнос на эти цели составит 71 525 рублей 52 копейки. Это соответствует минимальному размеру оплаты труда и позволит заработать 1,09 пенсионного балла, а также год стажа. Максимальная сумма взноса, которую можно уплатить, составляет 572 204 рубля 16 копеек. За эту сумму начисляется 8,72 балла и еще один год стажа.
Чтобы приобрести стаж, необходимо подать заявление в Социальный фонд, МФЦ или через портал Госуслуг. Эта возможность предназначена для граждан, которые не работают официально, самозанятых, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и тех, кто работает за границей, но не имеет взносов от работодателя, добавила Мельникова.
Купить можно не более 7,5 лет стажа. Для получения полной пенсии необходимо подтвердить оставшийся стаж официальной трудовой деятельностью.
