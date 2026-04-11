Дошкольники Гимназии им. Е.М. Примакова встретились с космонавтом‑испытателем

11 апреля 2026, 17:46

Одинцовские дошкольники встретились с Героем России Антоном Шкаплеровым

Фото: пресс‑служба Министерства образования Московской области

7 апреля, в преддверии Дня космонавтики, в рамках образовательного проекта «Что? Зачем? Почему?» дошкольники Гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа пообщались с космонавтом‑испытателем, Героем Российской Федерации Антоном Шкаплеровым. Об этом информирует пресс‑служба Министерства образования Московской области.







Встреча началась с просмотра фильма о космических полетах. После этого участники перешли к обсуждению жизни в условиях невесомости. Вместе с Антоном Николаевичем дети исследовали, как функционирует скафандр и действительно ли в космосе восприятие времени меняется.



Космонавт рассказал о своих первых впечатлениях от полёта в космос. Он отметил, что был поражён размерами и красотой нашей планеты. По его словам, за время полёта, который включал более десяти тысяч облётов Земли, он каждый раз видел её уникальной и живой, с постоянно меняющимися ландшафтами и природными явлениями.





Мероприятие не только раскрыло дошкольникам ключевые аспекты работы в космосе, но и помогло им сформировать представления о профессиональных и человеческих ценностях, привив уважение к труду космонавтов и пробудив интерес к науке и изучению космического пространства.