Неделю космоса в колледже «Подмосковье» отметили Гагаринским уроком

10 апреля 2026, 22:15

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Во всех подразделениях колледжа «Подмосковье» провели Гагаринский урок «Космос – это мы». Он проходил в рамках Недели космоса, стартовавшей 6 апреля по всей России, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Программа урока объединила интеллектуальные игры и викторины, интерактивные занятия по этапам развития отечественной космонавтики и тематические кинопоказы.

«Всё это помогло увидеть за датами и фактами истории людей, труд и решимость которых открыли путь к освоению космоса. Космическая тематика была органично интегрирована в профессиональные дисциплины, а творческие способности студентов нашли отражение в подготовке макетов для выставки», – рассказали в ведомстве.