В Москве отменили прогноз на похолодание из-за угрозы потопов
Синоптик Ильин: из-за тёплой погоды в Москве вероятны паводковые подтопления
В Москве отменяется ранее прогнозировавшееся похолодание. О том, что на следующей неделе в столице сохранится тёплая погода, сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
В беседе с NEWS.ru Ильин заявил, что серия циклонов из Скандинавии не позволит холодному арктическому воздуху прорваться в центр европейской России.
«Ранее прогнозируемое похолодание не грозит столичному региону. Из-за тёплой погоды и активного снеготаяния увеличится вероятность паводковых подтоплений», — отметил специалист.Синоптик уточнил, что с 9 по 11 марта воздух в Москве прогреется до +7 градусов. В последующие два дня столбики термометров могут подняться до +9 градусов. Ночные температуры в этот период будут колебаться в пределах от –2 до +5 градусов.
Ранее стало известно о погоде в столичном регионе на 8 марта.