В Москве отменили прогноз на похолодание из-за угрозы потопов

06 марта 2026, 15:26

Синоптик Ильин: из-за тёплой погоды в Москве вероятны паводковые подтопления

Фото: медиасток.рф

В Москве отменяется ранее прогнозировавшееся похолодание. О том, что на следующей неделе в столице сохранится тёплая погода, сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.





В беседе с NEWS.ru Ильин заявил, что серия циклонов из Скандинавии не позволит холодному арктическому воздуху прорваться в центр европейской России.

«Ранее прогнозируемое похолодание не грозит столичному региону. Из-за тёплой погоды и активного снеготаяния увеличится вероятность паводковых подтоплений», — отметил специалист.