Химчане смогут присоединиться к ежегодной акции «Ёлка желаний»
Химки присоединятся к Всероссийской акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участники акции седьмой год подряд помогают исполнять мечты детей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. Это ребята с инвалидностью и ограничениями по здоровью, дети-сироты, дети участников СВО и вынужденные переселенцы.
«Представьте глаза ребёнка, получившего подарок, о котором он даже не смел мечтать. Именно такие мгновения и создают настоящее волшебство Нового года. Акция «Ёлка желаний» даёт нам шанс стать авторами этих чудес», – сказала депутат Юлия Мамай.
Присоединиться можно в офлайн-формате или онлайн на сайте акции. Дарителю нужно указать фамилию, имя, отчество и телефон, а затем выбрать подарок по региону или удобному ценовому диапазону. Воплощать детские мечты в жизнь можно уже с 5 декабря.
Акция включает и другие инициативы. Например, можно помочь продуктами к новогоднему столу малообеспеченным семьям или исполнить желания пожилых людей в небольших населённых пунктах.