Химчане смогут присоединиться к ежегодной акции «Ёлка желаний»

04 декабря 2025, 22:47

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Химки присоединятся к Всероссийской акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Участники акции седьмой год подряд помогают исполнять мечты детей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. Это ребята с инвалидностью и ограничениями по здоровью, дети-сироты, дети участников СВО и вынужденные переселенцы.

«Представьте глаза ребёнка, получившего подарок, о котором он даже не смел мечтать. Именно такие мгновения и создают настоящее волшебство Нового года. Акция «Ёлка желаний» даёт нам шанс стать авторами этих чудес», – сказала депутат Юлия Мамай.