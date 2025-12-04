Стартовало голосование за «Молодёжную столицу России – 2026»
В 2025 году город Смоленск принял участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодёжная столица России» и вошёл в число финалистов, претендующих на соответствующее звание в следующем году. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора Смоленской области.
По итогам заочного тура Смоленск вошёл в число городов-финалистов, которым могут присвоить звание «Молодёжная столица России – 2026». Кроме этого города, в финал прошли Вологда, Салехард, Сыктывкар, Томск и Челябинск.
Смоленск стал единственным представителем Центрального федерального округа (ЦФО) в финале конкурса и единственным городом-героем среди претендентов на это звание. Это один из десяти древнейших городов России, ведущий свою историю с 863 года. Он располагается между Москвой и Минском, на пересечении ключевых транспортных магистралей. На протяжении многих веков Смоленск играл важную роль в культурной и экономической жизни региона.
Сегодня город развивается как современное пространство с продуманной инфраструктурой и комфортными условиями для жизни, учёбы и работы. Здесь реализуются программы поддержки молодых и студенческих семей, что делает его привлекательным для активной молодёжи. Особое внимание уделяется развитию креативных индустрий: город считается одной из ведущих площадок страны в этой сфере и регулярно принимает крупные мероприятия Союзного государства.
Смоленск остаётся и крупным образовательным центром. Около 45 тысяч студентов обучаются в 30 организациях профессионального образования и 16 вузах, включая программы, реализуемые совместно с ведущими университетами России. Всё это формирует атмосферу динамичного, открытого и ориентированного на будущее города, который уверенно претендует на статус молодёжной столицы страны.
1 декабря стартовало народное голосование, которое продлится до 19 декабря. Отдать голос за Смоленск можно на портале «Госуслуг». Итоги конкурса подведут 20 декабря.
Читайте также: