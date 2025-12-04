Стартовало голосование за «Молодёжную столицу России – 2026»

04 декабря 2025, 17:12

Фото: iStock/Pavel Sofronov

В 2025 году город Смоленск принял участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодёжная столица России» и вошёл в число финалистов, претендующих на соответствующее звание в следующем году. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора Смоленской области.