Россиянам предрекли мощный геомагнитный шторм
По данным экспертов, в ближайшие часы на Солнце начнется продолжительный период повышенной активности, который продлится вплоть до конца июня. Выбросы солнечной энергии достигнут нашей планеты, спровоцировав серьезные геомагнитные возмущения, пишет «4 канал».
Как подчеркивают специалисты, грядущий шторм не будет скоротечным. Его пролонгированный характер может существенно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Согласно прогнозам, первые незначительные колебания магнитосферы ожидаются уже сегодня вечером. Пика возмущения достигнут через двое суток и сохранятся практически до конца месяца.
В группе риска — люди с хроническими заболеваниями. Им прогнозируют резкую потерю энергии, слабость и усиление головных болей.
В связи с этим медики рекомендуют внимательнее относиться к состоянию здоровья и при ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться к врачам. Кроме того, автомобилистам советуют проявлять повышенную бдительность на дорогах, избегать резких маневров и сохранять эмоциональное равновесие за рулем в неблагоприятный период.
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