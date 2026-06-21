Россиянам предрекли мощный геомагнитный шторм

21 июня 2026, 20:06

Мощный геомагнитный шторм останется на Земле до конца июня

Фото: istockphoto/murat4art

По данным экспертов, в ближайшие часы на Солнце начнется продолжительный период повышенной активности, который продлится вплоть до конца июня. Выбросы солнечной энергии достигнут нашей планеты, спровоцировав серьезные геомагнитные возмущения, пишет «4 канал».