Россиянам предрекли новую волну COVID-19
Кандидат медицинских наук, врач‑инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков, в комментарии РИА Новости допустил, что следующая значимая волна ковида может начаться ближе к концу осени — началу зимы 2025 года.
По его словам, коронавирус не демонстрирует чёткой сезонности, а предсказания затруднены ещё и потому, что многие случаи протекают легко и остаются незарегистрированными или лечатся амбулаторно. Главные факторы дальнейшей динамики — появление новых штаммов и ослабление коллективного иммунитета.
Поздняков также напомнил, что традиционный подъём обычных респираторных инфекций (ОРВИ, риновирусы, аденовирусы) приходится на осень: рост заболеваемости начинается в сентябре, когда дети возвращаются в школы и детские сады, а взрослые — на работу, что способствует распространению вирусов среди переносчиков с лёгким или бессимптомным течением.
Что касается гриппа, врач отметил, что ожидаемые штаммы на сезон 2025–2026 годов — вариации H1N1 и H3N2; список штаммов для производства вакцин уже опубликован. Подъём заболеваемости гриппом эксперт прогнозирует с октября по декабрь 2025 года, с возможным новым всплеском в первой половине 2026 года, вероятно весной.
В качестве профилактики Поздняков рекомендовал обязательно прививаться от гриппа — оптимальное время для этого, по его мнению, сентябрь — начало октября, когда вакцина уже будет в широком доступе. Дополнительные меры — по возможности избегать скоплений людей, при необходимости в закрытых помещениях использовать маски и респираторы, по мере нужды применять антисептики и поддерживать иммунитет полноценным питанием, режимом сна и снижением стресса.
