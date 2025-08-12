Россиянам предрекли новую волну COVID-19

12 августа 2025, 18:34

Инфекционист Поздняков: Новая волна COVID-19 в РФ может быть осенью

Фото: istockphoto/zetat

Кандидат медицинских наук, врач‑инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков, в комментарии РИА Новости допустил, что следующая значимая волна ковида может начаться ближе к концу осени — началу зимы 2025 года.