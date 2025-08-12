В Минздраве оценили ситуацию с менингококком в России
По словам главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова, эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в России остаётся стабильной. Об этом пишет ТАСС.
Показатели заболеваемости ниже среднемноголетних уровней. РБК ранее, ссылаясь на инфекционистов, сообщало о 1,2 тыс. зарегистрированных случаях в этом году и указывало, что заболеваемость уже вдвое выше, чем в 2024 году.
Чуланов отметил, что несмотря на отдельные вспышки, для менингококковой инфекции характерны циклические подъёмы и спады, поэтому общая картина остаётся контролируемой.
