Россиянам предрекли отсутствие современной терапии из-за новых правил госзакупок

06 августа 2025, 11:45

Пациенты опасаются, что в России пропадет современная терапия

Фото: Istock/AlexRaths

Правительство РФ поддержало инициативу, согласно которой при наличии российских аналогов иностранные лекарства будут исключаться из госзакупок. Данное нововведение может привести к дефициту современных препаратов. Об этом сообщают «Известия».