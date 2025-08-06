Россиянам предрекли отсутствие современной терапии из-за новых правил госзакупок
Правительство РФ поддержало инициативу, согласно которой при наличии российских аналогов иностранные лекарства будут исключаться из госзакупок. Данное нововведение может привести к дефициту современных препаратов. Об этом сообщают «Известия».
Введение правила «второй лишний» с сентября 2025 года вызывает опасения из-за возможного снижения доступности современных лекарств, роста расходов на лечение и риска ухудшения качества терапии. Отклонение заявок на иностранные препараты в пользу российских аналогов может привести к нехватке оригинальных и эффективных лекарств, особенно при отсутствии полноценных отечественных аналогов, а ограничение конкуренции может повысить цены.
Всероссийский союз пациентов предупреждает о сокращении экономии и увеличении расходов системы здравоохранения. Пациенты могут столкнуться с ограничением выбора, задержками в лечении и ростом теневого рынка лекарств.
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