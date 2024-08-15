Россиянам назвали самый удачный месяц для поиска работы

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Независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что наиболее удачным месяцем для поиска работы является август.
Она пояснила, что это связано с окончанием сезона отпусков, когда компании начинают искать новых сотрудников.
Также пиковыми месяцами для поиска сотрудников компаниями являются сентябрь и октябрь, считает специалист.
А карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о преимуществах поступления в вузы после колледжей.
Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России получают представители IT-профессий и сварщики.
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«Для тех, кто готов откликаться на вакансии, это достаточно выигрышная ситуация. Август – лучшее время, чтобы начать поиск работы. Поэтому советую воспользоваться шансом и присоединиться к какой-нибудь хорошей компании, пока другие соискатели отдыхают», – прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Лоикова.
Также пиковыми месяцами для поиска сотрудников компаниями являются сентябрь и октябрь, считает специалист.
А карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о преимуществах поступления в вузы после колледжей.
«Если пройти обучение в колледже, начать работать в компании на производстве, то после этого образование в вузе будет более осмысленным. Когда человек начинает учиться в вузе сразу после школы, но при этом нигде не работал, он может не до конца понимать ценность обучения в вузе. А после колледжа с опытом работы он более серьёзно относится к этому обучению», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России получают представители IT-профессий и сварщики.
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Мелисса Тимофеева