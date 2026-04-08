В Госдуме рассказали, нужно ли согласие соседей для сдачи квартиры в аренду
Письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду по закону не требуется, однако необходимо учитывать ряд требований. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По его словам, хотя закон не требует прямого согласия соседей на сдачу собственником квартиры в аренду, он несет ответственность за поведение арендаторов. Весной 2024 года в Жилищный кодекс были внесены изменения, официально признавшие законность посуточной аренды.
Согласно действующему законодательству, владелец квартиры имеет право сдавать её на любой срок, при условии соблюдения ряда обязательных требований. Основное из них — уважение прав и интересов соседей. Временные жильцы не должны создавать шум, мусорить в подъезде и нарушать покой окружающих. Кроме того, необходимо соблюдать правила пользования общим имуществом, подчеркнул Кошелев.
Также в квартире должны быть установлены счетчики на воду, электроэнергию и газ (если он есть), чтобы расчеты за коммунальные услуги были точными. Важно бережно относиться к лифтам, лестничным клеткам и другим элементам общедомового имущества.
Соседи могут обратиться с жалобой на шумных или нарушающих правила арендаторов к участковому, в Роспотребнадзор, государственную жилищную инспекцию или в суд. Если будет доказано, что сдача квартиры систематически нарушает права соседей (например, постоянный шум, присутствие незнакомых людей, мусор в подъезде), суд может запретить использовать её для сдачи в таком формате, подытожил он.
