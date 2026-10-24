Россиянам придётся забыть о записях в медучреждения через регистратуру
В будущем запись в медицинские учреждения полностью перейдёт в онлайн-формат. При этом на текущем этапе крайне важно сохранять возможность выбирать между очной и дистанционной регистрацией, заявил в беседе с ТАСС вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.
Эксперт убеждён, что со временем вариативность исчезнет и останется исключительно онлайн‑запись на медицинские услуги. Праздников обратил внимание на то, что часть населения испытывает сложности с использованием цифровых технологий. Кроме того, у некоторых людей попросту нет финансовой возможности приобрести компьютер или современный смартфон. Именно поэтому, подчеркнул он, сейчас необходимо сохранять альтернативные способы записи.
Сегодня россияне могут попасть к врачу двумя способами: очно — через регистратуру поликлиники, либо дистанционно — с помощью портала Госуслуг, региональных сервисов и платформы «Макс». По информации Минздрава, большая часть записей на приём сейчас оформляется именно с помощью второго варианта.
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