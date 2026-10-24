Россиянам придётся забыть о записях в медучреждения через регистратуру

24 октября 2026, 03:35

Врач Праздников: запись в поликлиники полностью перейдёт на онлайн-формат

Фото: iStock/megaflopp

В будущем запись в медицинские учреждения полностью перейдёт в онлайн-формат. При этом на текущем этапе крайне важно сохранять возможность выбирать между очной и дистанционной регистрацией, заявил в беседе с ТАСС вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.