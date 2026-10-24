Останки замученных нацистами пациентов психбольницы нашли в Тверской области
В селе Бурашево Тверской области в ходе раскопок на территории больницы имени Литвинова обнаружены останки людей, ставших жертвами нацистов. По данным регионального Следственного комитета, в годы оккупации, начиная с 1941 года, немецкие захватчики убили свыше 1,5 тысяч пациентов учреждения.
Следствие фиксирует крайне жестокие методы расправы над больными. В материалах СК указаны массовые расстрелы, нанесение смертельных ранений прямо в больничных палатах, а также введение пациентам смертельных доз наркотических препаратов.
Особую жестокость нацисты проявляли к тем, кто не погиб сразу. Часть больных подвергали изощрённым пыткам, в том числе заживо хоронили.
Сейчас на территории бывшей больницы продолжаются археологические работы. К настоящему моменту найдены останки примерно 19 человек. Для выяснения обстоятельств трагедии назначены экспертные исследования, которые позволят определить пол и возраст жертв, а также детали их гибели.
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