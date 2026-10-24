Останки замученных нацистами пациентов психбольницы нашли в Тверской области

24 октября 2026, 03:04

В Тверской области нашли останки жертв нацистских преступлений

Фото: iStock/Artsiom Malashenko

В селе Бурашево Тверской области в ходе раскопок на территории больницы имени Литвинова обнаружены останки людей, ставших жертвами нацистов. По данным регионального Следственного комитета, в годы оккупации, начиная с 1941 года, немецкие захватчики убили свыше 1,5 тысяч пациентов учреждения.