Онищенко оценил возможность возникновения пандемии COVID-19 из-за нового штамма
Оснований для беспокойства из-за штамма коронавируса «Стратус» нет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее появилась информация о том, что российские туристы в Казахстане массово заражаются новым вариантом COVID‑19. Путешественники сообщали, что инфекция поражает целые семьи, а болезнь может длиться по три‑четыре недели. Среди первых симптомов у некоторых заболевших отмечаются рвота, диарея и озноб.
По мнению Онищенко, поводов для тревоги в связи с ситуацией в Казахстане нет. Эксперт призвал дождаться достоверных данных, а также напомнил о важности вакцинации.
В России, как отметил Онищенко, уровень активности вирусов гриппа остаётся низким, а прочих инфекций, в том числе COVID‑19, — умеренным. Такая эпидемиологическая обстановка, по оценке специалиста, укладывается в прогнозные показатели и не несёт угрозы для населения.
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