Онищенко оценил возможность возникновения пандемии COVID-19 из-за нового штамма

24 октября 2026, 02:20

Академик Онищенко: штамм коронавируса «Стратус» не грозит новой пандемией

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Оснований для беспокойства из-за штамма коронавируса «Стратус» нет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.