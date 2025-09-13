Россиянам приостановили выдачу виз в консульстве Испании в Москве
Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на шенгенские визы. Об этом на своем сайте сообщил визовый центр BLS.
В объявлении указано, что выдача документов не производится «по техническим причинам» до особого распоряжения. Конкретики нет. Ранее Испания вместе с Италией, Францией и Грецией считалась одним из наиболее доступных направлений для россиян при получении шенгенских виз, поэтому изменения в работе консульства могут осложнить оформление поездок.
Кроме того, в сентябре вступили в силу новые правила подачи заявлений на неиммиграционные визы США. Для граждан России, поскольку американские представительства в стране не функционируют, указаны конкретные зарубежные диппредставительства для подачи.
Заявки на визы B1/B2, студенческие визы и другие неиммиграционные категории теперь принимаются в посольствах США в Астане (Казахстан) или Варшаве (Польша).
Читайте также: