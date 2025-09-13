Россиянам приостановили выдачу виз в консульстве Испании в Москве

13 сентября 2025, 18:55

Центр BLS: генконсульство Испании в Москве не принимает заявки на визы

Фото: istockphoto/FTiare

Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на шенгенские визы. Об этом на своем сайте сообщил визовый центр BLS.