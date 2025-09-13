Декрет сможет увеличить пенсию: сенатор раскрыла детали начисления баллов

13 сентября 2025, 03:13

Сенатор Косихина заявила, что декретный отпуск входит в страховой стаж

Фото: Istock/AnnaZhuk

Сенатор Наталия Косихина подробно объяснила, как отпуск по уходу за ребёнком влияет на будущую пенсию родителей. Она подчеркнула, что такие периоды включаются в страховой стаж и позволяют не только сохранить право на выплаты, но и увеличить их размер за счёт пенсионных коэффициентов.







«За каждый год ухода одним из родителей за ребёнком до достижения им полутора лет назначается определённое количество пенсионных коэффициентов: 1,8 — за первым ребёнком, 3,6 — за вторым, 5,4 — за третьим и последующими», — уточнила парламентарий в беседе с РИА Новости.