Декрет сможет увеличить пенсию: сенатор раскрыла детали начисления баллов
Сенатор Косихина заявила, что декретный отпуск входит в страховой стаж
Сенатор Наталия Косихина подробно объяснила, как отпуск по уходу за ребёнком влияет на будущую пенсию родителей. Она подчеркнула, что такие периоды включаются в страховой стаж и позволяют не только сохранить право на выплаты, но и увеличить их размер за счёт пенсионных коэффициентов.
«За каждый год ухода одним из родителей за ребёнком до достижения им полутора лет назначается определённое количество пенсионных коэффициентов: 1,8 — за первым ребёнком, 3,6 — за вторым, 5,4 — за третьим и последующими», — уточнила парламентарий в беседе с РИА Новости.Эти баллы суммируются с заработанными во время трудовой деятельности и напрямую влияют на размер пенсии.
Косихина также отметила, что если женщина одновременно работает и находится в декрете, при расчёте пенсии учтут только тот период, который принёс больше баллов. Кроме того, сенатор добавила, что текущее законодательство позволяет включать в стаж до шести лет ухода за детьми.