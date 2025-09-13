Депутат рассказал о новой возможности банков с 1 октября
С 1 октября 2025 года в мобильных приложениях банков появится возможность подать заявление о мошеннических переводах. Об этом член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил РИА Новости.
Он пояснил, что со следующего месяца вступают в силу новые требования Банка России, одно из которых обязывает обеспечить в мобильных приложениях функцию для сообщений о мошенничестве с переводами. По словам Немкина, это важный шаг, который значительно упростит фиксацию преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию.
Законодатель также выразил уверенность, что внедрение такого функционала ускорит реакцию как правоохранительных органов, так и сотрудников финансовых организаций на случаи мошенничества. Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества. Подробностями поделились в МВД России.
Кроме того, эксперты рассказывали о том, как банковский перевод может быть частью мошенничества.
