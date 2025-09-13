Депутат рассказал о новой возможности банков с 1 октября

13 сентября 2025, 18:17

Депутат Немкин: с 1 октября мобильные банки смогут сообщать о мошенниках

Фото: istockphoto/nevodka

С 1 октября 2025 года в мобильных приложениях банков появится возможность подать заявление о мошеннических переводах. Об этом член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил РИА Новости.