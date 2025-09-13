Володин назвал одну проблему школьников

13 сентября 2025, 12:19

Володин: из-за чрезмерной нагрузки школьникам не хватает времени на секции

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в мессенджере Max заявил, что из‑за чрезмерной учебной нагрузки у школьников не остаётся времени на дополнительные занятия и секции.





По его словам, министерство просвещения считает, что школьники, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часов. Исходя из этого, отметил Володин, при учёте уроков, короткого отдыха и дороги до школы и обратно на учёбу уходит примерно 12 часов в сутки.





«А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?!» — добавил председатель нижней палаты парламента.