Россиянам раскрыли не самую привлекательную черту наследства

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew
Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества напомнили гражданам о том, что наследство принимается полностью, включая долги.
«Наследство можно принять только целиком, вместе с имеющимися обязательствами. Это означает, что нельзя, например, наследовать ипотечную квартиру с долгами по ЖКУ и отказаться от ипотеки и долгов. Ответственность за задолженности наследодателя прописана в ГК РФ», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.
До этого в Госдуме приняли закон, согласно которому беременным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией компании, будут платить пособие не ниже регионального прожиточного минимума. Как уточняет АГН «Москва», то же касается и ситуаций прекращения деятельности в качестве ИП, полномочий нотариусов и статуса адвоката.
Ранее специалисты Роскачества провели исследование 38-ми марок мороженого, в ходе которого в лакомстве двух известных брендов было выявлено наличие кишечной палочки.
Читайте также:
Специалисты Роскачества выявили в двух марках мороженого кишечную палочку
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Telegram
«Очень опасно»: Врач раскрыл, какой инфекцией заканчивается посещение суши-баров
Мелисса Тимофеева