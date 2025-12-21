Россиянам раскрыли безопасное количество мандаринов в день

21 декабря 2025, 16:56

Врач Белоусова посоветовала съедать не более двух-трех мандаринов в день

Фото: iStock/Ann_Zhuravleva

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова рассказала о том, сколько мандаринов можно съесть в день без вреда для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру».