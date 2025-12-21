Россиянам раскрыли безопасное количество мандаринов в день
Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова рассказала о том, сколько мандаринов можно съесть в день без вреда для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения советует каждый день съедать минимум 400 граммов разнообразных овощей и фруктов, что эквивалентно примерно пяти порциям по 80 граммов. Для достижения здорового и сбалансированного питания важно соблюдать разнообразие в рационе, поэтому оптимальным и безопасным количеством мандаринов в день будет не более двух-трех штук.
По ее словам, необходимо соблюдать определённые правила при употреблении мандаринов. Например, их не рекомендуется есть на голодный желудок из-за высокой кислотности, которая может вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, Белоусова советует ограничить потребление мандаринов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, чтобы не усугубить состояние. Врач добавила, что людям с сахарным диабетом следует включать мандарины в рацион в умеренных количествах, так как они могут способствовать повышению уровня сахара в крови.
