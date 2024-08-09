Стало известно, сколько россиян поддерживают порядок на рабочем месте

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Опрос сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» показал, что на рабочем месте поддерживают порядок 56% россиян.
При этом 31% респондентов завили о творческом беспорядке на рабочем месте.
Как передаёт RT, 39% опрошенных наводят порядок на работе ежедневно, 30% — раз в неделю, а 14% — раз в месяц.
А пресс-служба министерства социального развития Московской области сообщила, что в регионе в «красивую» дату 8.08.2024 поженились около 600 пар.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск.
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Как передаёт RT, 39% опрошенных наводят порядок на работе ежедневно, 30% — раз в неделю, а 14% — раз в месяц.
А пресс-служба министерства социального развития Московской области сообщила, что в регионе в «красивую» дату 8.08.2024 поженились около 600 пар.
«В Подмосковье в эту дату поженились порядка 600 пар. Парки Подмосковья выбрали почти 30 пар. Важно отметить, что в регионе можно выбрать для регистрации брака абсолютно любую площадку – от стильной вечеринки до семейного торжества в частном доме, например», – приводит АГН «Москва» сообщение ведомства.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск.
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Мелисса Тимофеева