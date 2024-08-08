Стало известно, сколько российских компаний заставляют сотрудников идти в отпуск

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Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск.
«44% компаний поделились, что руководство их организации требует отгулять все положенные дни отпуска в году», — приводит RT текст исследования.
Отмечается, что чаще всего такие компании задействованы в транспортной отрасли, строительной сфере и торговле.
Другой опрос ВЦИОМ продемонстрировал, что почти 60% россиян не стали бы заключать брачный договор при заключении брака.
«Треть россиян признались, что если бы сейчас вступали в брак, то составили бы брачный договор – 34%. При этом больше половины опрошенных этого делать бы не стали – 58%. Ещё 8% затруднились с ответом. Женщины в 1,5 раза чаще мужчин заявляют о своем желании закрепить договоренности о разделе имущества в случае расторжения брака», – приводит АГН «Москва» результат исследования.
Ранее опрос сервиса доставки «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн» показал, что 51% жителей Москвы предпочитают отмечать свадебное торжество в ресторане.
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Мелисса Тимофеева