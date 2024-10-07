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Россиянам раскрыли, что делать при отказе в собеседовании

Карьерный эксперт Семеренко советовал просить тестовое задание
07 октября 2024, 15:29
Фото: iStock/gpointstudio

Фото: iStock/gpointstudio

Карьерный эксперт Святослав Семеренко заявил, что в случае, если работодатель отказал претенденту на должность на интервью при личной встрече или видеозвонке, то можно попросить дополнительное тестовое задание.
«Если вам отказали в письменной форме, то стоит поблагодарить компанию за обратную связь. Если вас попросят вернуться с обратной связью по процессу подбора или качеству тестового задания, сформулируйте по пунктам вашу позицию. Позитивный настрой фиксируется рекрутерами. Возможно, спустя время к вам обратятся вновь с предложением о работе по другим позициям», — добавил в беседе с RT Семеренко.

А директор по персоналу сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования Дмитрий Корнеев назвал ряд распространённых ошибок соискателей на собеседовании, к которым причислил несоответствующие действительности, приукрашенные сведения об опыте работы, отсутствие рекомендаций с предыдущих мест работы.



«Человек, который обвиняет других в своих проблемах, воспринимается как незрелый и потенциально конфликтный, с завышенной самооценкой», — резюмировал в беседе с Газета.ру Корнеев.

Ранее аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников заявил, что распространённое мнение о том, что развитие искусственного интеллекта и новых технологий вызовет сокращение рабочих мест и повысит уровень безработицы, является не совсем верным.

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В московском ресторане обнаружили завтрак за 72 тысячи рублей
Россиянам показали завтрак за 72 тысячи рублей в московском ресторане «Белуга»
07 октября 2024, 16:01

Фото: iStock/Ekaterina Volkova

Россиянам показали завтрак за десятки тысяч рублей в московском ресторане «Белуга». Об этом сообщает Telegram-канал «Трапезник».
В «Завтрак Бурлака», который подают в столичном ресторане за 72 тысячи рублей, входят двенадцать блюд: килограмм осетровой икры, литр водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы, яйца с майонезом. В дополнение к сытному завтраку идут белый и черный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и килька.

Уточняется, что данная позиция в заведении является самой дорогой.

Ранее сообщалось, что стоимость красной рыбы и красной икры к Новому году повысится на 10-15%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Красногорске стартует всероссийская акция Аллы Духовой по посадке кедров
07 октября 2024, 15:50

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Масштабную экологическую акцию по посадке сибирских кедров проведут в разных регионах России, начало мероприятию будет положено в подмосковном Красногорске в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба акции.
Экологическая акция проводится по инициативе хореографа, основательницы и художественного руководителя международного балета TODES Аллы Духовой, благотворительного фонда «Путь» совместно с «Эко-фабрикой Сибирский кедр»⁠ при поддержке администрации Красногорска.

«Вместе со звездами TODES, преподавателями и учениками наших школ-студий, а это 132 школы по всей России, мы планируем высадить кедры – символы величия, достоинства и красота – во всех городах нашей страны», — сказала Алла Духова.
Саженцы кедра были выращены в томском питомнике. В ходе акции специалисты дадут участникам советы по посадке и по уходу за деревьями.

Отмечается, что в рамках акции в ближайший год планируется посадить кедры в 50 городах России, в том числе в Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Уфе и Казани, откуда потом передадут экологическую эстафету другим городам.

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#красногорск
#экологическая акция
#деревья
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В Финляндии родители русскоговорящих детей обратились в полицию из-за скандальной статьи
В Финляндии родители русскоговорящих детей обратились в полицию из-за статьи
07 октября 2024, 15:50

Фото: iStock/naumoid

Родители школьников Финско-русской Школы Восточной Финляндии обратились в полицию из-за публикации газетой Iltalehti статьи о якобы исходящей от учебного заведения угрозе национальной безопасности. Об этом сообщила директор учреждения Катри Анттила, пишет ТАСС.
Анттила отметила, что школа не вправе от своего лица подавать заявление в полицию на СМИ за оскорбление достоинства, но все же это сделали некоторые родители учащихся. Уточняется, что они также обратились в Совет публичного слова, чтобы начать расследование.

Председатель фонда правления школы Антеро Латту заявил, что обсуждение работы образовательной организации в средствах массовой информации не повлияет на ее репутацию. По его словам, происходящее лишь добавит популярности учебному заведению. В настоящее время руководство ШВФ разрабатывает особые меры для усиления позиции школы.

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Синоптик Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве 9 октября
07 октября 2024, 15:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в среду, 9 октября, столицу ожидает резкое понижение температуры.
«Еле-еле столбик термометра будет переползать через пятиградусную отметку днём. В Москве максимальное значение 6-8°С, а по области до 5°С дневная максимальная температура. В последующем небольшое повышение и более солнечная погода. В четверг и пятницу переменная облачность и солнце, но температура максимальная будет в диапазоне 11-13°С, а по области 10-15°С», — отметил в беседе с RT Вильфанд.

А жителей Кузбасса предупредили о сильном шторме, которые ожидается в регионе завтра, 8 октября.

«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях!» — приводит «Сiбдепо» сообщение Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что на этой неделе москвичи смогут увидеть радиационный туман.

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Для самозанятых Подмосковья проведут однодневный курс по развитию своего дела
07 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/fizkes

Однодневный бесплатный курс «Мой бизнес. Интенсив для самозанятых» проведут для жителей Московской области в субботу, 12 октября, в рамках реализации национального проекта ««Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участники интенсива получат необходимую информацию для начала и развития своего дела, узнают преимуществах статуса самозанятого и о том, какими личными компетенциями нужно обладать, чтобы вести бизнес», — говорится в сообщении.
В числе спикеров заявлены бизнес-консультант, предприниматель Дмитрий Ащепков, а также тренеры эффективной коммуникации и ораторского мастерства Ольга Клинг и Алексей Марков.

Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию, она открыта до 11 октября по ссылке. Там же можно прочесть подробную информацию о мероприятии.

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Акция «сдай старые шины на Мегабак» пройдёт с 14 октября по 11 ноября
07 октября 2024, 15:32

Фото: istockphoto / Chonlatee Sangsawang

Министерство по благоустройству территорий и государственному жилищному надзору Московской области объявило о проведении акции «Сдай старые шины на Мегабак» с 14 октября по 11 ноября.
Цель акции заключается в сборе вторичного сырья (резины) для последующей переработки, чтобы сократить объём захороненных полезных материалов и привлечь внимание к проблеме утилизации автомобильных шин.

Проект «Мегабак» стартовал в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Его цель — повысить уровень утилизации вторсырья. В пунктах приёма установлены контейнеры для различных видов отходов и старых вещей: бытовой техники, мебели, бумаги, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, батареек и лампочек. Переработанные материалы напрямую забирают компании и региональные операторы региона.

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В России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции
Силуанов: с января 2025 в России проиндексируют пенсии на уровень инфляции
07 октября 2024, 15:25

Фото: iStock/shurkin_son

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что с января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации. По его данным, индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.
«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — объявил он.
Напомним, некоторые категории граждан уже получили повышение пенсий в 2024 году.
  • С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%;
  • С 1 февраля пенсии федеральных льготников также повысились на 7,5%.;
  • С 1 апреля социальные пенсии увеличились на 7,5%.
Таким образом, разные категории пенсионеров получили увеличение пенсий в разное время.

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Продолжается прием заявок на отбор лучших практик для старшего поколения
07 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/Lordn

АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Демография» запускает пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия.
К новому отбору приглашаются российские юридические и физические лица. Задача отбора заключается в выявлении и тиражировании лучших практик работы для старшего поколения по стандартам концепции активного долголетия.

Практики принимаются по таким направлениям, как здоровый образ жизни, культура, туризм, образование, медицинский и социальный уход и другим. Отобранные практики, которые признают лучшими, будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале нацпроектов России для распространения в регионах.

Призовой фонд — 5 миллионов рублей. Его разделят между 10 победителями.

Прием заявок осуществляется до 1 ноября текущего года. Подать заявку можно на платформе «Смартека».

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Образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» начнётся 9 октября
07 октября 2024, 15:13

Фото: istockphoto / Professor25

Уникальная международная образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» начнётся с 9 октября. С момента своего запуска в 2021 году фестиваль проводится дважды в год: весной и осенью, сообщает автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебно-информационный центр "СОКРАТ"».
Цель фестиваля — привлечь внимание молодёжи к проблемам русского языка и развить чувство ответственности за его сохранение.

Участники мероприятия должны будут написать сочинение на одну из двух предложенных тем: «И с языка сорвётся слово - любви…» или «немного надо человеку для радости в конце концов: рассветный луч, пригоршня снегу да полдесятка добрых слов».

Работы нужно отправить на электронную почту организаторов до 18 ноября включительно. Участие в конкурсе бесплатное.

Осенняя сессия «Фестиваля сочинений РусФест» пройдёт в очном и дистанционном форматах. Площадкой проведения может стать любое учебное заведение.

Все участники получат сертификаты, а лучшие авторы — дипломы и памятные подарки. Абсолютный победитель будет награждён денежным призом в размере 50 000 рублей.

Осенняя сессия «Фестиваля сочинений РусФест» направлена на осмысление современной речевой культуры и формирование у участников чувства патриотизма, гордости за свою страну и её историю.

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