Россиянам раскрыли, что делать при отказе в собеседовании

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Карьерный эксперт Святослав Семеренко заявил, что в случае, если работодатель отказал претенденту на должность на интервью при личной встрече или видеозвонке, то можно попросить дополнительное тестовое задание.
«Если вам отказали в письменной форме, то стоит поблагодарить компанию за обратную связь. Если вас попросят вернуться с обратной связью по процессу подбора или качеству тестового задания, сформулируйте по пунктам вашу позицию. Позитивный настрой фиксируется рекрутерами. Возможно, спустя время к вам обратятся вновь с предложением о работе по другим позициям», — добавил в беседе с RT Семеренко.
А директор по персоналу сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования Дмитрий Корнеев назвал ряд распространённых ошибок соискателей на собеседовании, к которым причислил несоответствующие действительности, приукрашенные сведения об опыте работы, отсутствие рекомендаций с предыдущих мест работы.
«Человек, который обвиняет других в своих проблемах, воспринимается как незрелый и потенциально конфликтный, с завышенной самооценкой», — резюмировал в беседе с Газета.ру Корнеев.
Ранее аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников заявил, что распространённое мнение о том, что развитие искусственного интеллекта и новых технологий вызовет сокращение рабочих мест и повысит уровень безработицы, является не совсем верным.
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