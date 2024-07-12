Стали известны расходы россиян на эмоциональное здоровье

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Россияне готовы тратить в среднем 15 тысяч рублей в месяц на поддержание своего эмоционального и психического здоровья. Как правило, эти средства тратятся на хобби, спорт, путешествия и здоровое питание, сообщает исследование «Авито Работа».
Работающие россияне, опрошенные аналитиками, подчеркнули, что для их здоровья важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Результаты показали, что 52% поддерживают себя просмотром фильмов и прослушиванием любимой музыки, 49% – проведением времени с друзьями и семьей.
32 процента респондентов готовы тратить на психическое здоровье до 5 тысяч рублей в месяц, 23 процента – до 10 тысяч рублей, 11 процентов – до 15 тысяч рублей.
Ранее эксперты «Авито Работа» составили рейтинг самых высокооплачиваемых специализаций в России. Первыми в списке оказались такие профессии, как дальнобойщик и бурильщик.
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«Минимизация негатива и стремление сохранять комфортные взаимоотношения с окружающими так же, как и занятия спортом, помогают сохранять баланс 30 процентам россиян. 29 процентов респондентов занимаются любимым хобби, 23 — следят за временем отдыха: полноценным сном, расслаблением в выходные, 17 — регулярно путешествуют, а 13 — активно практикуют здоровое питание», – следует из доклада исследования.
32 процента респондентов готовы тратить на психическое здоровье до 5 тысяч рублей в месяц, 23 процента – до 10 тысяч рублей, 11 процентов – до 15 тысяч рублей.
Ранее эксперты «Авито Работа» составили рейтинг самых высокооплачиваемых специализаций в России. Первыми в списке оказались такие профессии, как дальнобойщик и бурильщик.
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Александр Климов