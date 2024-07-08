Диетолог Микитюк заявила об опасности кофе из уличных автоматов

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Диетолог Людмила Микитюк заявила, что в уличных автоматах с кофе процветают различные бактерии, которые с жарой лишь множатся.
Поэтому напитки из таких автоматов особенно опасны: после них возможны проблемы с ЖКТ, тошнота, диарея, аллергии.
Несут вред и пластиковые стаканчики для кофе в таких аппаратах, которые при нагревании также выделяют вредные вещества, попадающие в организм вместе с напитками.
Ранее Людмила Микитюк заявляла о крайнем вреде для беременных фастфуда.
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Несут вред и пластиковые стаканчики для кофе в таких аппаратах, которые при нагревании также выделяют вредные вещества, попадающие в организм вместе с напитками.
«Хороший молотый свежесваренный кофе, где вы видите, как и из чего он готовится — это вкусный, бодрящий, ароматный напиток, который подарит вам не только удовольствие, но и принесёт пользу организму. В небольших количествах именно хороший кофе является антиоксидантом и способствует незначительному, но снижению веса», — добавила в беседе с NEWS.ru Микитюк.
Ранее Людмила Микитюк заявляла о крайнем вреде для беременных фастфуда.
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Мелисса Тимофеева