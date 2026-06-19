Россиянам раскрыли, что нельзя смывать в канализацию, хотя все это делают
Бытовые отходы часто считаются безопасными для слива в канализацию, но многие из них приводят к формированию засоров. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По его словам, масла и жиры, часто сливаемые в раковину после готовки, при охлаждении загустевают и оседают на внутренней поверхности труб. На уже образовавшемся жировом слое легче закрепляются частицы, которые не растворяются или меняют свои свойства при понижении температуры.
Например, остатки молочных продуктов частично сворачиваются и уплотняют уже существующие отложения, отметил Дорохов. Жидкости, остающиеся после варки макарон, риса или картофеля, содержат крахмал, который при остывании твердеет и прилипает к стенкам труб. В итоге образуется многослойное наслоение, которое постепенно сужает просвет трубы, пояснил специалист.
Затем в этих местах начинают скапливаться нерастворимые частицы: кофейная гуща, мелкие фрагменты пищи и другие плотные остатки. Они оседают в зонах с замедленным потоком и соединяются с жировыми отложениями, увеличивая их плотность. Даже небольшое количество таких загрязнений со временем создаёт плотные скопления, которые частично блокируют просвет и затрудняют прохождение воды, заключил химик.
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