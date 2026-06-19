Россиянам раскрыли, что нельзя смывать в канализацию, хотя все это делают

19 июня 2026, 09:01

Химик Дорохов: жирные отходы после еды формируют отложения в канализации

Фото: iStock/Toa55

Бытовые отходы часто считаются безопасными для слива в канализацию, но многие из них приводят к формированию засоров. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.